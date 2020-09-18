Yandex, Türkiye'deki ofisini kapatma kararı aldı
Yandex'in Türkiye ofisini kapatma kararı aldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre şirket, ekim ayı itibarıyla Türkiye'deki ofisini kapatacak. Türkiye'de hizmet vermeye devam edecek şirket, yönetim işlerini Rusya'daki ofisten yürütecek.
18 Eylül 2020, Cuma 16:03 Son Güncelleme:
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Marketing Türkiye"de yer alan habere göre Yandex, Türkiye ofisini ekim ayı itibarıyla kapatacak.
Şirket, Türkiye'deki ofisini kapatıyor olsa da Türkiye'de hizmet vermeye devam edecek. Ancak bundan sonra Yandex'in Türkiye'deki operasyonları, Türkiye yerine Rusya'da bulunan ofisten yönetilecek.
Edinilen bilgilere göre Yandex'in Türkiye'deki ofisini kapatmasının nedeni, pandemi nedeniyle düşen gelirler
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