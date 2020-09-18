Marketing Türkiye"de yer alan habere göre Yandex, Türkiye ofisini ekim ayı itibarıyla kapatacak.

Şirket, Türkiye'deki ofisini kapatıyor olsa da Türkiye'de hizmet vermeye devam edecek. Ancak bundan sonra Yandex'in Türkiye'deki operasyonları, Türkiye yerine Rusya'da bulunan ofisten yönetilecek.

Edinilen bilgilere göre Yandex'in Türkiye'deki ofisini kapatmasının nedeni, pandemi nedeniyle düşen gelirler



