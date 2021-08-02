Türkiye Yangında 45 keçisi ile mağarada mahsur kaldı! Mucize kurtuluş

Yangında 45 keçisi ile mağarada mahsur kaldı! Mucize kurtuluş

Türkiye

Yangında 45 keçisi ile mağarada mahsur kaldı! Mucize kurtuluş

Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangınında mağarada 45 keçisi ile mahsur kalan çoban kurtarıldı. Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği tarafından kurtarılan çoban ve keçileri, kamyon yardımıyla bölgeden tahliye edildi.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 13:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kahramankazan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; tamamı gönüllü 30 belediye personelinden oluşan Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekipleri, Manavgat'ta devam eden orman yangını nedeniyle arama ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor. AFAD koordinesinde çalışmalarını sürdüren ekip, dün akşam çoban Ahmet Yılmaz'ın 45 keçisi ile birlikte kaybolduğu ihbarı sonrası çalışma başlattı. Dün akşam Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Köyü'nde yapılan aramada, çoban Yılmaz ile 45 keçisi mağarada bulundu. Yılmaz'ın, alevlerden kurtulmak için keçileri ile birlikte sığındığı mağarada mahsur kaldığı öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan çoban ve keçileri, kamyon yardımıyla bölgeden tahliye edildi.

Ekip sorumlusu Ömer Ünal, Manavgat'ta başlayan orman yangınının ardından Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla harekete geçtiklerini belirterek, "AFAD koordinesinde görev yapmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızın görevlerini canla başla yaptıklarına şahit oluyoruz" dedi.

'HER ZAMAN GÖREVE HAZIRIZ'

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Tamamı gönüllü personellerimizden oluşan arama kurtarma ekibimiz burada yapılan çalışmalara katkı veriyor. Birliğimiz Türkiye'nin her köşesinde yaşanabilecek olası afet, kaza ve kaybolma gibi durumlarda görev alabilecek kapasitede. Gerçekleştirdikleri özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı bölgedeki tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Ülkemizde ve dünyada afet ve felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz, ancak ihtiyaç duyulması halinde Arama Kurtarma Birliğimiz yalnızca ilçemizin değil, yurdumuzun hangi köşesinde olursa olsun AFAD'ın koordinesinde göreve her zaman hazırız" dedi.

DHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Hakan Çelik
Bunları asla yapmayın
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Sath-ı müdafaa
Rauf Tamer
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kabine toplantısı bugün olacak mı? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?