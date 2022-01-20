Türkiye Yangında evi kullanılamaz hale geldi! 'Yat kalk dua et, uykudayken yakalanmadın'

Yangında evi kullanılamaz hale geldi! 'Yat kalk dua et, uykudayken yakalanmadın'

Türkiye

Yangında evi kullanılamaz hale geldi! 'Yat kalk dua et, uykudayken yakalanmadın'

Bursa İnegöl'de tek katlı bir evde yangın çıktı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken vatandaşlar ev sahibini 'at kalk dua et, uykudayken yakalanmadın' sözleri ile teselli etmeye çalıştılar.

20 Ocak 2022, Perşembe 08:28 Son Güncelleme:
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Yangın saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Mezit mahallesinde meydana geldi. Metin Haliloğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kendini zorlukla evden dışarıya atan Haliloğlu, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Ekipler, alev topuna dönen eve müdahale ederek, çevredeki evlere sıçramadan 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşlar, ev sahibine "Yat kalk dua et, uykudayken yakalanmadın." ifadesiyle moral verdiler.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İHA

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