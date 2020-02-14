Yangında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Düzce’de iki katlı evin kiraya verilmiş alt katında dün belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye erleri evde buldukları kedi yavrusunu kurtarıp dışarı çıkardı. Bir itfaiye erinin sarılıp sakinleştirdiği kedi bakım için itfaiye merkezine götürüldü.
14 Şubat 2020, Cuma 08:33 Son Güncelleme:
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Düzce'de iki katlı evde çıkan yangında içeride mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Darıcı Mahallesi 487. Sokak'ta İdris Çakmak'a ait 2 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kiracıya ait olduğu belirlenen evden çıkan dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, müdahale ettikleri evde buldukları kedi yavrusunu dışarıya çıkardı. Ekipler sakinleştirdikleri yavruyu daha sonra itfaiye merkezine götürdü.
Kedinin bakımı yapıldıktan sonra tekrar eve bırakılacağı öğrenildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ise maddi hasar oluştu.
AA