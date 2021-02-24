Yangında mahsur kalan küçük çocuk açılan battaniyeye atılarak kurtarıldı
İstanbul Esenler'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan bir çocuk yerde açılan battaniyenin içine atılarak kurtarıldı. Küçük çocuğu kurtarma seferberliği kameralara yansıdı.
24 Şubat 2021, Çarşamba 14:43 Son Güncelleme:
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Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Dairelerde oturanlar mahsur kaldı. Dairede mahsur kalan küçük çocuk, yerde açılan battaniyeye atılarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalanları kurtardı.
Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenenlere müdahalede bulunuldu.
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