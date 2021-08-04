Yangında tırmıklı kürekli müdahale! Kozalaklar 20-30 metre fırlıyor…

Antalya’da yangının devam ettiği noktalardan olan Gündoğmuş ilçesinde vatandaşlar, geceyi korku içinde geçirdi. İlçenin üst sınırlarına dayanan yangın yüzünden ilçenin tahliyesi nedeniyle bölgede gece boyu teyakkuz yaşandı. Yangını izleyen vatandaşlar, çaresizce alevlerin ilçeye yetişip yetişmeyeceğini seyretti.





Bir kısmı yanan Senir ve Karaisa köylerindeki köylüler, soğutma çalışmalarına yangın tüpü ile müdahale ederken, köylüler çam ağaçlarından fırlayan kozalakların yeni bir bölgeye uğramaması için gün boyu ellerinde tırmıklarla geziyor. İlçenin üzerinden her tarafa kül yağıyor.

EVLERİ TERK ETMEDİLER

Türkiye’nin dört bir yanını saran orman yangınlarında Antalya’nın Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde yangın yer yer devam ediyor. Yerleşim yerine kadar yaklaşan yangın nedeniyle Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi geceyi teyakkuzda geçirdi.

İlçenin üzerindeki dağda yangının büyümesine bağlı olarak tahliye işlemlerine başlanılacaktı. Ancak çoğu vatandaş, evini terk etmek istemedi.

Tepenin ardından yanan köyleri ve ateşin ilçeye yaklaşmasını izleyen vatandaşlar, “Evimizi bırakmak istemiyoruz. Yangın ilçeye yaklaşmadığı sürece çıkmayız. Hem evimiz yanınca neyimiz kalır ki?” diye konuştu.

İlçedeki bazı köyler tamamıyla tahliye edilirken, havadan ve karadan müdahaleye rağmen rüzgârın etkisiyle yangın büyüdü. İlçenin Senir ve Karaisa köyleri sabahın erken saatlerinde yapılan müdahalelerde kurtaramadı. İki köyün de bir kısmı yandı.

KOZALAKLAR SIÇRAMASIN

Yangına müdahale sırasında Senir Köyü’nün gençleri, verilen iznin ardından itfaiye ekipleri ile birlikte ellerinde tızmıklarla kamyona binerek ateşlerin arasına girdi. Yangının sabah saatlerine kısmen kontrol altına alındığı Senir Köyü’nde, köylüler çıkan ufak tefek yangınlara ellerindeki yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulunuyor.

Gündoğmuş ilçesi yakınlarında yangının olduğu bölgelerde ise ara tampon gibi gönüllü görev yapan köylüler var. Köylüler, ellerinde tırmıklarla çam ağaçlarından mayın gibi patlayan kozalakların yeni bir yangına sebebiyet vermemesi için söndürmeye çalışıyor.

O köylülerden Mahmut Yardımcı, “Organize olduk, bekliyoruz. Yangında özellikle çam ağaçlarındaki kozalaklar patlıyor ve 20-30 metre fırlıyor. Elimizle alamadığımız için tırmıklarla kozalakları söndürmeye, yol açmaya çalışıyoruz. Havadan ekipler, yerden de biz bu yöne atmasın diye söndürmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Elindeki çalı ile birlikte ormandan gelen yangına müdahale etmek için bekleyen Senir Köyü sakini, “Tırmık yoktu, elime çalı aldım. En azından kenara gelen ateşi söndürmeye çalışıyoruz. Kendimizi tehlikeye atmıyoruz. Ama eğer evim yanacaksa kendimi tehlikeye atarım” dedi.

Amaçlarının yangını söndürmek değil, başka yerlere sıçramaması olduğunu belirten bir başka köylü ise, “Ne yapalım, işe güce gidemiyoruz. Etraftan izleyecek halimiz yok. Bizlik bir şey olursa diye elimizde çalı, tırmık, yangın söndürme tüpü ile bekliyoruz. Yangını söndürecek halimiz yok, ama başka yere atmasın diye elimizden bir şey gelirse yardım ediyoruz. Yoksa bu yangın bitecek gibi değil. Ta Konya’ya kadar gider” şeklinde konuştu.