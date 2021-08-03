Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Antalya ve Muğla'nın yanı sıra Aydın Isparta ve Denizli'de de yangın çıktı.

Muğla Seydikemer, İzmir Buca ve Adana Karaisalı ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 6 günde Türkiye'nin farklı illerinde çıkan toplam 144 orman yangınının 134'ünün kontrol altına alındığını, 5 ilde devam eden 10 yangın için mücadelelerin sürdüğünü bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alevlere 16 uçak ve 51 helikopter ile havadan müdahale edildiğinmi açıkladı.

Milas'taki Yeniköy Termik Santraline alevlerin yaklaştığı iddialarına değinen Bakan Pakdemirli, "Şimdilik orada bir problem görünmüyor. Rüzgar da o yönde esmiyor, bir problem yok" diye konuştu.

SABOTAJ İDDİALARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 yerleşim yeri tamamen olmak üzere 13 mahallenin boşaltıldığını söyledi. Sobataj iddiaları için Soylu, "300'e yakın ihbar geldi, her biriyle ilgileniyoruz. Yangınlarla ilgili özel bir ekip çalışıyor" dedi. Soylu, Muğla'da 10 bin vatandaşın tahliye edildiğini söyledi.

"YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEYECEK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yanan alanların turizm imarına açılacağı iddialarını yalanladı. Ersoy, "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir" diye konuştu.

ANTALYA

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına gece de devam ediliyor.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için Gündoğmuş ilçe merkezi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekipler, yangın olan bölgelerde söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rüzgarın etkisiyle anlık olarak bazı bölgelerde etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kısmen kontrol altına alındı.

Bölgeye sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da etkili müdahalenin başlayacağı bildirildi.

MANAVGAT'TA BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDI

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının ilerlemesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi.

İlçede Beydiğin Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Kızıldağ Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Kızıldağ Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı.

Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Mahallede anons yapan AFAD ekipleri, engelli ve yaşlı vatandaşı evlerinden alarak, ilçedeki yurtlara yerleştirdi.

MUĞLA

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlara müdahaleler sürüyor.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı.

Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında bazı evler kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.

Jandarma ekipleri Ören Mahallesi Türkevleri mevkisinden Çökertme güzergahına görevli araçlar dışında geçişlere izin vermiyor.

Bölgede bulunan vatandaşlar ile TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

BODRUM'DA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA GÖNÜLLÜ DESTEĞİ

Yukarı Mazı ve Aşağı Mazı mahallelerinde rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere ekiplerce müdahale edilmeye çalışılıyor.

Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor, yoğun duman da müdahaleyi zorlaştırıyor.

Türkiye'nin büyük kentleri başta olmak üzere farklı illerden takviye gelen arazözler ile itfaiyelere, ilçedeki bazı inşaat firmalarına ait beton mikserlerince su taşınıyor.

Bölge sakinleri de tankerlerle su desteği veriyor.

Bodrum'un Kissebükü Koyu'na kadar ulaşan alevlere orman işçileri ve gönüllülerce müdahale ediliyor. Gönüllüler alevlerin yayılmaması için yoğun emek harcıyor.

SEYDİKEMER'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Seydikemer'deki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

MARMARİS'TE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını, havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hisarönü Mahallesi'nde ormanlık alanda yükselen alevler rüzgarın şiddetini arttırmasıyla merkezdeki evler ve arabalara da sıçradı.

Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor, yoğun duman da müdahaleyi zorlaştırıyor.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz yangına müdahaleyi sürdürüyor.

Vatandaşlar da söndürme çalışmasına destek veriyor.

Bu arada, alevlerin arasından yaralı iki kaplumbağa kurtaran bir kadın da orman yangınlarına gözyaşlarıyla isyan etti.

AYDIN'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangının başladığı Başalan Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın sınırları içinde kalan alanda yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının Muğla sınırına da sıçradığını belirten Arat, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Arat, yangının yerleşim yerlerine zarar vermediğini ifade ederek, "Hasar tespit çalışmaları henüz tam yapılmadı ama ilk aldığımız bilgilere göre önemli bir yerleşim yerlerine zararı yok. Yalnız, ormanlar büyük zarar gördü" dedi.

Dün Bozdoğan'ın Başalan Mahallesi'nde orman yangını çıkmış, yangın Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaşmıştı.

ADANA KARAİSALI VE İZMİR BUCA YANGINLARI KONTROL ALTINDA

İzmir Buca ve Adana Karaisalı'daki orman yangınları kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

ISPARTA

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangın, 12 arazöz, 5 su ikmal deposu, 3 helikopter, 1 uçak, 10 dozer 100’ün üstünde personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 15 EV HASAR GÖRDÜ

Yangında söndürme çalışmalarına katılan 10 kişi dumandan etkilendi. Bölgedeki sağlık ekipleri, vatandaşları müdahale etti.

Çandır, Yıldız, Camili mahallerinde yaklaşık 15 ev hasar gördü. Evinin yandığını zanneden bir kadın, ağıt yaktı.

Ağabeyinin evi hasar gören, Hüseyin Ata, gazetecilere, yangın haberini alır almaz bölgeye geldiğini söyledi.

Eşinin hayvanları kurtarmak için mücadele ettiğini, kendisinin de komşulara yardım ettiğini dile getiren Ata, "Bizim ve komşunun hayvanlarını kurtardık ama ev komple gitti." dedi.

DENİZLİ

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı.

Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor. Bölgede bir yangın söndürme uçağı da havadan alevlere müdahale etti.

Yangın haberini alan çok sayıda kişi, ekiplere su ve ayran yardımında bulunuyor.

Jandarma ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken yetkili olmayanların bölgeye girişine izin vermiyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da alevlere müdahalede bulunuyor.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin Türlübey Mahallesi'ndeki bazı evlere yaklaşması nedeniyle vatandaşlar, önemli eşyalarla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgeye götürdü. Yangına traktörüyle müdahale etmek isteyen bir vatandaşın, rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kalan traktörü yandı. Yerleşim yerindeki bir biçerdöverle meyve ağaçları ve tarlalardaki saman ve kekikler zarar gördü.

AB'DEN UÇAK DESTEĞİ

AB de Türkiye'ye yangın söndürme uçağı desteğinde bulunacak. İspanya'dan ve Hırvatistan'dan yangın söndürme uçaklarının gelmesi bekleniyor.