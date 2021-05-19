Dünya Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yapıldı

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yapıldı

Dünya

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yapıldı

İtalya’da bir kadına yanlışlıkla tek enjeksiyonda 4 doz yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen Pfizer/Biontech aşısından yapıldı.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 00:12 Son Güncelleme:
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İtalyan basınında çıkan haberlerde, Toskana Bölgesi’ndeki Livorno’da aşılama kampanyasında sırası gelen ve yanlışlıkla fazla doz aşı yapılan 67 yaşındaki kadının kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı, kadında herhangi bir sıkıntılı durumun gözlenmediği belirtildi. Yerel sağlık kurumu, hatanın nasıl yaşandığına ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Ülkede geçen hafta yine Toskana bölgesinde 23 yaşındaki bir sağlık çalışanına, yanlışlıkla 6 doz Pfizer/Biontech aşısı yapılmıştı.

Aşıların ülke genelinde dağıtımından sorumlu Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri General Francesco Paolo Figliuolo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Protokolleri kontrol edeceğiz ancak bunun insan hatası kaynaklı olduğundan kesinlikle eminim." dedi.

Bu arada, Başbakanlığın akşam saatlerinde güncellediği verilere göre, ülkede aşılananların sayısı 28 milyon 74 bin 383 oldu. Aşılananların 8 milyon 921 bin 28'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

AA

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