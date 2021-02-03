Türkiye Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş hapis cezası aldı

Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş hapis cezası aldı

Türkiye

Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş hapis cezası aldı

Kayseri'de tanımadığı birinin banka hesabına yanlışlıkla yatırdığı 3 bin 500 lirayı harcayan vatandaş dolandırıcılık suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezası aldı.

03 Şubat 2021, Çarşamba 14:55 Son Güncelleme:
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5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan sanık O.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Müşteki Y.E. ise duruşmaya katılmadı. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

'Kimse aramayınca harcadım'

 DEDİSanık O.A. esasa ilişkin savunmasında, tanımadığı birinin banka hesabına 3 bin 500 lira yatırdığını, gün içinde de konuya ilişkin kendisini arayan kimse olmadığı için parayı harcadığını söyledi. Bunun suç olduğunu bilmediğini öne süren O.A, beraatını talep etti.

Hapis cezası verildi 

Mahkeme heyeti, sanık O.A'yı "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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