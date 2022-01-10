Yemek yapma oldukça zevkli bir işlem ama geride kalan zorlu lekeleri temizlemek biraz can sıkıcı olabiliyor. Yanmış tencerelerde ise zorlu lekelerin başını çekiyor. Peki, yanmış tencere nasıl temizlenir? Tenceredeki yanık lekesi nasıl çıkar? Dibi tutan tencere nasıl temizlenir? Tencere altı nasıl temizlenir? En kolay ve etkili yöntemlerle tencere temizliği...

DİBİ TUTAN TENCERE NASIL TEMİZLENİR?

BULAŞIK DETERJANI

Tenceredeki yanık lekelerini geçirmek için, lekelerin üzerini geçecek şekilde suyla doldurun. İçerisine bir miktar bulaşık makinesi deterjanı ekleyin. Bu şekilde orta ateşte suyu kaynatın. Kaynama işleminden sonra ocağı kapatın ve 1 gece bu şekilde bekletin. Bekletme işleminin ardından tenceredeki suyu dökün ve tahta kaşık yardımıyla yanık kısımlarını kazıyın. Yanık lekelerinin tamamen temizlendiğinden emin olduktan sonra, tencereye 1 su bardağı karbonat ekleyin. Üzerine temiz su ilave edin ve tencereyi bu şekilde bir gece daha bekletin. Ertesi gün tencereyi tamamen temizleyerek kullanabilirsiniz.

SİRKE

Eğer yanık lekeleri çok fazla değilse veya tenceredeki kararmalardan şikayetçiyseniz, sirke ile derin bir temizlik yapabilirsiniz. Tencereye 1 su bardağı sirke ekleyin ve kapağını kapatın. Tencereyi bu şekilde 1 gece bekletin. Ertesi gün içindeki sirkeyi boşaltın ve deterjanlı sünger yardımıyla tencerenizi temizleyin.

KARBONAT

Tencereyi ocakta unuttuysanız ve yeni fark ettiyseniz, tencereyi ocaktan alın. Henüz sıcakken tahta kaşık ile dipte kalan kalıntıları temizleyin. Ardından soğuması için oda sıcaklığında bekletin. Tencere soğuduğunda tüm tabanını kaplayacak şekilde karbonat dökün. Üzerine su ilave edin ve ocağa alarak kaynatın. Tencerenin dibindeki yanık lekeleri yumuşadığında içindeki suyu dökün ve deterjanlı sünger yardımıyla temizleyin.

ÇAMAŞIR DETERJANI

Bulaşık deterjanı veya toz halindeki çamaşır deterjanını tencereye ekleyin. Üzerini geçecek şekilde suyla doldurun ve ocakta kaynatın. Su kaynarken, tahta kaşık ile yavaş yavaş yanık kalıntılarını temizleyin. Ardından kaynayan suyu boşaltın ve sünger yardımıyla tencereyi temizleyin.

LİMON VE TUZ

Tencerenin dibine 1 yemek kaşığı kristal tuz, 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Bu karışımı tencerede yarım saat bekletin. Yarım saatin sonunda temiz bir süngerle çok bastırmadan tencereyi temizleyin. Ovalama işlemi yanık lekelerinin çıkmasını kolaylaştıracaktır.

TENCERENİN DIŞINDAKİ YANIK LEKELERİ NASIL TEMİZLENİR?

Tencerenin dış yüzeyi, yanmanın etkisiyle siyah-kahverengi lekelere dönüşür. Bu yüzeydeki lekeleri temizlemek için, tencerenin soğumasını bekleyin. Tencerenin dışındaki siyah lekelere karbonat serpiştirin. Kullanacağınız bulaşık süngerine de 1 yemek kaşığı karbonat koyun. Süngerdeki karbonatın üzerine yarım limonun suyunu ekleyin. Bu karışım anında köpürmeye başlayacaktır. Köpüren süngerle, lekelerin üzerini çok bastırmadan ovalayın. Ardından bol suyla durulayın.

Eğer bu yöntem tenceredeki lekelerin tamamını çıkarmadıysa, yanmış tencereden daha büyük boyutlarda olan bir tencereyi ocağa alın. Büyük boyuttaki tencereye bir miktar sıcak su ekleyin. Yanmış tencereyi, büyük tencerenin içerisine yerleştirin. Suya 2-3 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Tencereleri 3-4 saat boyunca bu şekilde bekletin. Ardından yanmış tencereyi süngerle ovalayarak temizleyebilirsiniz.



