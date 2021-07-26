Yapay kalp, nakil bekleyenlerin umudu oldu

ABD’nin Kuzey Caroline eyaletinde geçen ay kalp krizi geçiren Matthew Moore (39) için kalp nakli gerekiyordu. Ancak bu çok riskliydi. Çünkü kriz nedeniyle hayata döndürülmesi 45 dakika sürmüş, 16 kez şok verilmişti. Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi, ülkedeki yapay kalp nakli klinik denemelerini yürüten üç merkezden biriydi. Moore ve ailesi, bu yöntemi denemeyi kabul etti. Moore’a, Fransız medikal şirketi Carmat tarafından geliştirilen biyoprostetik kalp nakledildi.

EN AZ 6 AY KAZANDIRIYOR

Moore, bu sayede hayata döndürüldü. Bu hafta da İtalya Napoli’de bir hastaya yapay kalp nakledildi. Bu işlemin diğerlerinden farkı ise, yapay kalbin klinik deneyler dışında ticari olarak kullanılması oldu. Ameliyat 150 bin Euro tuttu. Masrafı bölgesel yönetim karşıladı. Yapay kalbin, nakil bekleyen hastalar için önemi büyük. Geleneksel yöntemlerden daha güvenli. Hastaların nakil beklerken en az altı ay daha sorunsuz olarak yaşayabilmelerini sağlıyor.

İNEK DOKUSUNDAN

İnek kalbi dokusundan geliştirilen bu kalp, geleneksel alternatiflerden daha güvenli. Kalbin yarısı kadar yer kaplıyor. Kan pıhtılaşması ve felç riski taşımıyor. 900 gram, yani bir kalbin üç katı daha ağır. Ameliyat sekiz saat sürüyor. Kanın dışarı pompalandığı göğüs kafesine yerleştiriliyor. Bedenin dışında bir güç kutusuyla şarj ediliyor. Hastanın tüm bilgileri doktoruna gidiyor.