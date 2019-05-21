Yapay zeka odaklı kodlama sınıfı

Kodlama sınıfında, 20 öğrenciye yapay zeka odaklı programlama eğitimi verilecek. Boğaziçi Üniversitesi’nden eğitmenlerin verdiği derslerde ilk yıl Python kodlama dilinin temellerinin yanı sıra yapay zeka algoritmalarının ve derin öğrenmenin mantığı da aktarılacak. Takip eden yıllarda proje bazlı uygulamalarla somut çıktılar da sağlanacak.

Endüstri 4.0 dünyasına yatırım

Endüstri 4.0 çağında Türkiye’nin amiral gemilerini yönetecek kaptanları şimdiden yetiştirmek istediklerini belirten Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, Darüşşafaka ile ekonomiye ve eğitim dünyasına ilham veren bir işbirliği yaptıklarını söyledi. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem de “Sertrans Logistics Derin Öğrenme Sınıfı projesinin parçası olmaktan dolayı mutluyuz. Derin Öğrenme, Analitik Düşünme ve Büyük Datayı Analiz Etme dersleri bizim için oldukça önemli; çünkü bizler 21’inci yüzyılın yeteneklerine sahip gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.