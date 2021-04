Yapay zeka, yeni bir Nirvana şarkısı yazdı

Kurt Cobain yıllar önce vefat etmiş olabilir, ancak ‘teen spirit’ hala yaşıyor. Aslında kelimenin tam anlamıyla her zamankinden daha fazla yaşıyor da diyebiliriz.

Over the Bridge isimli girişimin bir projesi sebebiyle Google'ın Magenta isimli yapay zeka algoritması yeni bir Nirvana şarkısı yazdı.

Şarkının vokalleri, Nirvana tribute grubunun solisti Eric Hogan'ın eseri. Melodiyle, üreticiler depresyon, intihar ve diğer akıl hastalıkları hakkında farkındalığı artırmak ve Cobain'in trajik ölümünün yasını tutmak istiyor.





Over the Bridge, özellikle psikolojik hastalıklar ile mücadele eden müzisyenler için hizmet veren Toronto merkezli bir girişim. Girişimin projelerinden biri olan Lost Tapes of the 27 Club, genç yaşta trajik bir şekilde hayatını kaybeden müzisyenlere yeni şarkılarla hayat vermeyi amaçlayan bir çalışma

Proje kapsamında aralarında Kurt Cobain'in de bulunduğu pek çok müzisyen için yeni şarkılar üretiliyor. Bunu yaparken Google'ın Magenta isimli yapay zeka yazılımı kullanılıyor.

Magenta, Cobain'i taklit ederek onun gibi bir şarkı yazabilmek için 30 farklı Nirvana şarkısı dinledi ve bu şarkıların her bir detayını analiz ederek yeni bir şarkı oluşturdu.