Yapay zekada yüksek lisans dersleri
Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye’de yapay zeka mühendisliği yüksek lisans programını hayata geçiriyor.
14 Ağustos 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Dünyanın önde gelen şirketlerinde görev yapan yapay zeka uzmanlarının da dersler vereceği programda, uzmanlaşmak isteyenler bu yıl bölüme kayıt yaptırabilecek. Öğrenciler, farklı eğitim ekollerindeki akademisyenlerden yüz yüze ve online ders alma imkanı bulacak. Bir dönem zorunlu stajın da bulunduğu bölümde, öğrenci daha mezun olmadan yapay zeka ekosisteminde birçok deneyime sahip olabilecek.
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