Yapay zekada yüksek lisans dersleri

Dünyanın önde gelen şirketlerinde görev yapan yapay zeka uzmanlarının da dersler vereceği programda, uzmanlaşmak isteyenler bu yıl bölüme kayıt yaptırabilecek. Öğrenciler, farklı eğitim ekollerindeki akademisyenlerden yüz yüze ve online ders alma imkanı bulacak. Bir dönem zorunlu stajın da bulunduğu bölümde, öğrenci daha mezun olmadan yapay zeka ekosisteminde birçok deneyime sahip olabilecek.

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