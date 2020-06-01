Fransız İmparator Napolyon Bonaparte her ne kadar Jacques Louis-David, Horace Vernet ve Vasiliy Vereşagin gibi ressamlar tarafından ölümsüzleştirilmiş olsa da; muhtemelen hiçbirisinin tablosu, Hollandalı fotoğrafçı Bas Uterwijk’in bir araya getirdiği portre kadar gerçekçi değildi.

Sputnik'in haberine göre; fotoğrafçı Uterwijk, Art Breeder isimli bir yazılımın yardımıyla 19. yüzyılın başına damgasını vurmuş Napolyon’un portesini fotoğraf kalitesine yakın biçimde yeniden yarattı.

‘Ganbrood’ takma ismini kullanan Hollandalı sanatçı, 1804-1814 arası kendini Fransa İmparatoru ilan edip tüm dünyaya hükmetmeye çalışan Napolyon'un portesini Art Breeder sayesinde pek çok tablosunu bir araya getirerek ortaya çıkarttığını söyledi.

Napolyon’un üstündeki giysileri Fransız neoklasik dönem ressamı Jacques-Louis David’ın tablosundan ‘aşırdığını’ belirten Uterwijk, bunun nedenini kullandığı yazılımda giysileri yeniden yaratma işlevinin bulunmayışıyla açıkladı.



