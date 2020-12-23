Yapılandırma başvurusunda son 1 hafta

Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık. Yani son haftaya girildi, bu haktan yararlanabilmek için acele edin. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bu arada Cumhurbaşkanı’nın başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 1 aya kadar uzatma yetkisi bulunuyor. Henüz bu sürelerin uzayacağı net değil.

Ödemelere dikkat!

Yapılandırma 2020 Ağustos öncesine ait prim borcu ve 31 Aralık 2020’den önceki idari para cezalarını kapsıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksidin süresinde ödenmemesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksidin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırmanın bozulacağını belirtti.

Peşinde büyük indirim

Yapılandırma kapsamındaki alacakların, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine aylık yüzde 0.35’lik enflasyon farkıyla güncelleneceğini belirten Ünal Kaya, “Peşin ödemelerde hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ı, borcun tamamı ikinci taksitte ödenirse enflasyon farkının yüzde 50’si silinecek” dedi.

Vergi borcunda peşin veya ilk taksit ödemesi 1 Şubat’a (dahil) kadar, prim borcu ödemesinde ise 1 Mart’a kadar yapılmak zorunda.



