Yapılandırmada 1 ay ek süre

Milyarlarca liralık borcu ceza ve faizden kurtaran yapılandırma yasası 17 Kasım’da yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), trafik dahil tüm idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi (KYK) borçları ile Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçlarının ödenmesinde büyük kolaylık sağlanıyor.

Yüzde 90'ı siliniyor

Yasaya göre; vergi ve prim borçlarının faiz ve cezası silindikten sonra enflasyona göre güncelleme yapılarak anaparaya ekleniyor. Borç ilk taksit süresinde peşin ödenirse enflasyon farkının yüzde 90’ı siliniyor. Taksidi seçenler ilk taksidi ödedikten sonra ikinci taksit süresinde borcun tamamını öderse, farkın yüzde 50’si siliniyor.

Anaparada dahi indirim

Vergi ve prim anapara borçlarında indirim yapılmıyor. Ancak trafik cezalarında istisna söz konusu. Trafik para cezalarının tamamı ilk taksit süresinde ödenirse, ceza aslında yüzde 25 indirim yapılıyor ve örneğin 1.000 liralık ceza 750 lira oluyor. Taksitle ödemeyi tercih edenler de ikinci taksit zamanında borcu kapatırsa, anaparada yüzde 12.5 indirim yapılıyor.

76 milyar liraya ulaştı

Bu fırsatlardan yararlanmak için sadece 40 gün içinde vergi dairelerine 6.6 milyon mükellef başvuru yaparak 76 milyar liralık borcunu yapılandırdı. Başvuru için tanınan süre bugün (31 Aralık) sona eriyordu. Fakat Cumhurbaşkanı Kararı ile hem başvuru hem de ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatıldı. Başvuru 1 Şubat’a, ilk taksit ödemeleri de 1 Mart’a kadar devam edecek.

SGK alacakları için 1 Şubat

Yasa hangi tarih öncesini kapsayacak?

31 Ağustos 2020 ve öncesindeki borçlar yapılandırma kapsamına girecek. İhtilaflı alacaklar ise kapsama dahil edilmiyor.

SGK borçları için ne zamana kadar başvuru yapılacak?

2020 yılı Ağustos ve önceki aylara ait sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağkur’luların dondurulan hizmet sürelerinin ihyası (canlandırma) halinde doğacak alacakların yapılandırılması için son başvuru süresi 1 Şubat 2021’e kadar uzatıldı.

İlk taksit tarihleri

Kaç taksit uygulanacak?

Vatandaş borcunu taksitlendirmek isterse, borç az bir gecikme zammıyla 18 taksite kadar bölünecek. Ödemeler iki ayda bir yapılacak. Tüm ödemeler 36 ayda tamamlanacak.

Ödemeler ne zaman başlayacak?

Vergi ve idari para cezalarıyla ilgili ilk taksit ödemeleri için tanınan süre normalde 1 Şubat’tı. O süre de 28 Şubat Pazar gününe denk geldiğinden 1 Mart’a uzatıldı. SGK prim ödemelerinde ise ilk taksit son ödeme günü 1 Mart olarak belirlenmişti. Bu süre de 1 Nisan’a uzatılmış oldu.

Taksitler ödenmezse ne olacak?

Kanundan yararlanmak için ilk 2 taksidin ‘süresinde’ ödenmesi gerekiyor. İlk iki taksitten sonra ise bir takvim yılında 2 taksit süresinde ödenmezse bir şans daha verilecek. Bu ödenmeyen 2 taksit, son taksidi izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse, kanundan yararlanmaya devam edilebilecek.

Enflasyon farkı nasıl hesaplanacak?

Öncelikle borçların tüm faiz ve cezaları silinecek. Sonra buna Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) farkı eklenecek. Bu da aylık yüzde 0.35 olarak kabul edilecek.

Bağkur'lu ve GSS borcu olanlar

Bağkur borcunu ödeyen emekli olabilir mi?

Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara kaçırılmayacak fırsatlar sunan yasa, örneğin gecikme cezasıyla 4.780 liraya çıkan borcun 3.500 liralık indirimle 1.280 lirayla kapatılmasına imkan tanıyor. Yani yüzde 73 iskonta sağlanıyor.

Öğrenim kredisi borcu olan ne yapacak?

Yaklaşık 5 milyon genci ilgilendiren öğrenim ve katkı kredisi borcuyla ilgili yapılandırma düzenlemesi önemli fırsatlar sunuyor. 1 Şubat’a kadar başvurulması halinde ceza ve faiz silinecek, peşin ödemede az bir enflasyon farkı olacak. Başvurular, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresinden veya ‘turkiye.gov.tr’den yapılabiliyor.



