Yapılandırmaya corona önlemi

Devlete olan borçların ödenmesinde kolaylık sağlayan af niteliğindeki yapılandırma yasası, 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece borcunu peşin ödemek isteyenlere yüzde 90’a varan indirim sağlanırken, 36 ayda 18 eşit taksit imkanı da sunuluyor. Düzenleme, 4 milyon vatandaşın yaklaşık 500 milyar liralık borcunu kapsıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu fırsattan yararlanmak isteyenler için pandemide vergi dairelerine gitmeden başvuru yapabilme imkanı getirdi.

Online başvuru ve ödeme

Bu kapsamda mükellefler İnteraktif Vergi Dairesi’nden yani www.ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Vatandaş, ev ya da ofisinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonu üzerinden vergi işlemini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek. Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellef, belirlenen plana göre ödemesini peşin veya taksitle anlaşmalı bankaların kredi kartını kullanarak yapabilecek.

Sorgulama yapabilirsiniz

İnteraktif Vergi Dairesine, www.gib.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinden de erişilebiliyor. Mükellefler, vadesi geçmiş vergi borçlarını da yine İnteraktif Vergi Dairesi’nden sorgulama yaparak öğrenebilecek. GİB, tanıtım için afiş gibi görsel materyaller de hazırladı. Bu görsellerde ‘yapılandırma başvurularınızı maskesiz yapabileceğiniz tek vergi dairesi, İnteraktif Vergi Dairesi’ ifadeleri yer aldı. GİB’in internet sitesi, sosyal medya hesapları ve Vergi İletişim Merkezi’nden (VİMER-189) bilgi alınabilecek.

Hangi vergi ve cezalar kapsamda

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) borçları, öğrenim kredisi borçları, trafik cezaları, seçim, nüfus, askerlik para cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş cezaları, belediyelerin vergi, Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi alacakları gibi birçok online olarak yapılandırılabilecek. Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı olarak başvurulması gerekiyor.

Bu tarihlere dikkat edin!

Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020’den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsarken, imkandan yararlanılması için 31 Aralık 2020’ye kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Yapılandırılan borcun 1 Şubat 2021’e kadar peşin olarak ödenmesi halinde, enflasyon oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının aslından ise yüzde 25 indirim yapılacak.

Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksit halinde ödenmesi imkanı da bulunuyor. Taksit ödemeleri başvuruların bitmesiyle devreye girecek. Vergi ile ilgili borçlarda ilk taksit Ocak 2021, prim borçlarında ise Şubat 2021 tarihinde başlayacak.







