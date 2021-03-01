Magazin Yapım şirketinden Seren Serengil'e gönderme

Yapım şirketinden Seren Serengil'e gönderme

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Yapım şirketinden Seren Serengil'e gönderme

Seren Serengil'in Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere'nin Melis Sezen'le paylaştığı fotoğrafa yaptığı "Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" yorumu sosyal medyada alay konusu olmuştu. Dizinin yapım şirketi Medyapım, Seren Serengil'e ilginç bir gönderme yaptı.

01 Mart 2021, Pazartesi 13:05 Son Güncelleme:
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Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'de Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'le çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

BU NEYİN KAFASI!

Bu fotoğrafı gören Seren Serengil ise “Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası” demişti. Serengil'in bu yorumu sosyal medyada alay konusu oldu.

ASLA KANITLAYAMIYORUZ

Dizinin yapım şirketi Medyapım da bu ilginç olaya dahil oldu. Cansu Dere ve Melis Sezen'in fotoğrafını paylaşan Medyapım, “Derin ve Asya’nın gerçekte Melis ve Cansu olduğuna yemin edebiliriz ama galiba bunu asla kanıtlayamıyoruz" notunu düştü.

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