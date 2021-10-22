Etkinlik Rehberi Yaprak sanatı etkinliği | Çocuklar için oyunlar

Yaprak sanatı etkinliği | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Yaprak sanatı etkinliği | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için oynanan yaprak sanatı etkinliği çocukların algı, beceri ve yaratıcı gücünü ortaya çıkarır.

22 Ekim 2021, Cuma 12:03 Son Güncelleme:
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Yaprak sanatı etkinliği çocukların algısını geliştirmeye yardımcı olur.

MALZEMELER

Mavi sulu boya, birkaç kâğıt, makas, yapıştırıcı, oynar göz ve renkli kalemler. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla birlikte bahçeden birkaç yaprak toplayınız ve bir tahta çubuğun ucuna hepsini iple geçiriniz. Yaprakların uç kısmına birbirinden farklı renkteki guaj boyalardan sürünüz ve resim kâğıdında yaratıcılığınızı konuşturmaya başlayabilirsiniz.

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