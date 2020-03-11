Dünya Yaptığı hareket yüzünden gözaltına alındı

Yaptığı hareket yüzünden gözaltına alındı

Dünya

Yaptığı hareket yüzünden gözaltına alındı

Belçika'da metroda maskeli bir adam elini önce ağzına götürüp sonra da tutunma borusunu tutunca gözaltına alındı.

11 Mart 2020, Çarşamba 12:41 Son Güncelleme:
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Belçika’da metroda maskeli bir adam, ağzına götürdüğü eline tükürüğünü bulaştırarak metronun tutunma borusuna sürdü. O görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekerken, şüpheli gözaltına alındı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de metroya binen maskeli adam, yüzündeki maskeyi aşağıya çekerek parmaklarını ağzına götürdü. Tükürükle ıslattığı parmaklarını ise metroda bulunan tutunma borusuna sürdü. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Söz konusu görüntülerdeki adamın gözaltına alındığı açıklandı. Brüksel Toplu Taşıma Kurumu’ndan yapılan açıklamada, "Alkollü olduğu belirlenen adam, polis ve güvenlik ekiplerimiz tarafından durduruldu" ifadelerine yer verildi.

DHA


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