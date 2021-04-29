Yaptım bozdum (oyun)





Malzemeler: 1 adet A4 kâğıdı,

renkli kalemler ve makas / Yaş: 2-3

NASIL OYNANIR?

Kâğıtlara çocuğunuzun sevdiği nesneleri veya şekilleri çizin. Renklendirme konusunda ondan yardım alabilirsiniz. Çizdiğiniz şekilleri çocuğunuza tanıtın. Örneğin: “Bu bir araba”, “Bu bir yıldız, gökyüzünde bulunur.” gibi. Kâğıtları bir bütün halinde çocuğunuza gösterin. Bir makas yardımıyla kâğıtları ortadan ikiye kesin ve daha sonra karıştırın. Yönerge: Nesnelerin / şekillerin parçalarını bul. Not: Çocuğunuz zamanla parçaları öğrenir ve sıkılmaya başlarsa değişiklik yapabilir ve parçaları küçültebilirsiniz.