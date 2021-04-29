Yaptım bozdum (oyun)
Çocukların yeni kavramlarla tanışması ve onlarla ilgili oyunlar oynaması dil becerilerini arttırmaya yardımcı olur. Bu oyunda tasarlama sürecinde de çocuğa yer verilmesi onun aidiyet duygusunu arttırarak oyuna sahip çıkmasını sağlar.
29 Nisan 2021, Perşembe 16:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Malzemeler: 1 adet A4 kâğıdı,
renkli kalemler ve makas / Yaş: 2-3
NASIL OYNANIR?
Kâğıtlara çocuğunuzun sevdiği nesneleri veya şekilleri çizin. Renklendirme konusunda ondan yardım alabilirsiniz. Çizdiğiniz şekilleri çocuğunuza tanıtın. Örneğin: “Bu bir araba”, “Bu bir yıldız, gökyüzünde bulunur.” gibi. Kâğıtları bir bütün halinde çocuğunuza gösterin. Bir makas yardımıyla kâğıtları ortadan ikiye kesin ve daha sonra karıştırın. Yönerge: Nesnelerin / şekillerin parçalarını bul. Not: Çocuğunuz zamanla parçaları öğrenir ve sıkılmaya başlarsa değişiklik yapabilir ve parçaları küçültebilirsiniz.