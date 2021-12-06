Türkiye Yaralı halde 2 kilometre kaçarak polise sığındılar

Yaralı halde 2 kilometre kaçarak polise sığındılar

Türkiye

Yaralı halde 2 kilometre kaçarak polise sığındılar

Beyoğlu'nda bir otomobilin içindeki iki kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan yaralılar otomobille 2 kilometre kaçarak denetim yapan trafik polislerine sığındı.

06 Aralık 2021, Pazartesi 08:11 Son Güncelleme:
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Olay saat 03.00 sıralarında Beyoğlu, Yenişehir Mahallesi, Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 COP 236 plakalı otomobil sürücüsüne ve yanındaki kişiye caddede trafik ışıklarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Y.K ve M.A. olay yerinden yaralı şekilde 2 kilometre kaçarak denetim yapan trafik polislerine sığındı.



Otomobilde yaralı kişilerin olduğunu gören trafik polisleri, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme polisleri, saldırının gerçekleştiği yerde ve otomobilde detaylı inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalama çalışması devam ediyor. 

DHA

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