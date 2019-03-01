Yaralı Kuşlar, yakında Kanal D’de
Kanal D’de yeni bir günlük dizi izleyici karşısına çıkacak: Yaralı Kuşlar…
Yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşama mecbur bırakılmış küçük Ömer’in (Emre Mete Sönmez), ablası bildiği Meryem’le (Gizem Arıkan) hayata tutunma çabasını konu alan Yaralı Kuşlar, izleyicileri derinden etkileyecek. Yapımını Stellar Yapım’ın, yapımcılığını İnci Gülen Oarr’ın üstlendiği Yaralı Kuşlar’ın senaryo danışmanlığını Mehmet Uyar yaparken, yönetmen koltuğunda Cem Tabak oturuyor.
Yediden yetmişe herkesin kalbine dokunacak Yaralı Kuşlar’ın kadrosunda; Gizem Arıkan (Meryem), Emre Mete Sönmez (Ömer-Efe), Ali Yasin Özegemen(Levent), Ayşen İnci (Ulviye), Özgür Özberk (Tekin), Elif Erol (Hülya), Utku Çorbacı (Bahadır),Cemre Melis Çınar (Melis), Emre Çaltılı (Cemil), Hasan Ballıktaş (Hasan), Canan Karanlık (Neriman), Sezgin Irmak (Doğan), Tuğba Tutuğ (Ayşe), Emek Büyükçelik (Safiye), Nuray Erkol (Aysel), Ceren Yavuz (Aslı),Ozan Turan (Yaşar), Mert Ateş (Çıta),Erdem Eren Ayaz (Çamur), Sayid Ege Yıldırım (Minik), Ada Çapa (Dilsiz) gibi birbirinden yetenekli isim yer alıyor.
Yaralı Kuşlar, yakında Kanal D’de!