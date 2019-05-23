Yaralı leyleğe belediye sahip çıktı
Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan yaralı leyleğe ilk müdahale Merzifon Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı
Merzifon Sanayi Camisi mevkisinde kanadından ve ayaklarından yaralanan leyleği gören vatandaşlar durumu belediye yetkililerine bildirdi. Belediye görevlileri leyleği kısa süre içinde hayvan barınağına götürerek, veteriner kontrolünde ilk müdahalesi yapıldı.
Yapılan müdahalenin ardından sağlığına tekrar kavuşan leylek, 2 gün gözlem altında tutulduktan sonra tekrar doğaya salınacak.
İHA