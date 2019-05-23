Yaralı leyleğe belediye sahip çıktı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan yaralı leyleğe ilk müdahale Merzifon Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı

23 Mayıs 2019, Perşembe 18:10
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Yaralı leyleğe belediye sahip çıktı

Merzifon Sanayi Camisi mevkisinde kanadından ve ayaklarından yaralanan leyleği gören vatandaşlar durumu belediye yetkililerine bildirdi. Belediye görevlileri leyleği kısa süre içinde hayvan barınağına götürerek, veteriner kontrolünde ilk müdahalesi yapıldı. 

Yapılan müdahalenin ardından sağlığına tekrar kavuşan leylek, 2 gün gözlem altında tutulduktan sonra tekrar doğaya salınacak. 

İHA

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