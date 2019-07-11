Yaralı olarak bulundu, tedavi altına alındı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yaralı halde bulunan baykuş, tedavi altına alındı

11 Temmuz 2019, Perşembe 20:31
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Yaralı olarak bulundu, tedavi altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Keçeler köyü mevkisinde bir vatandaşın, yaralı halde baykuş bulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

YENİNDEN DOĞAYA SALINACAK

Bölgeye giden ekipler, kulaklı orman baykuşu olduğu anlaşılan hayvanı, tedavisi için Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimliğine götürdü. Baykuşun, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

AA

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