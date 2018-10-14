Yaralı şahin yavrusu ile köpek yavrusunun dostluğu

Hakkari'de Yüksekova Belediyesi çalışanları, yaralı halde buldukları şahini, Yüksekova Hayvan Tedavi Merkezine getirdi.

İKİSİ DE YARALI

Veteriner hekim tarafından kontrolü yapılan şahinin tedavisine başlandı. Merkezde iki hafta önce bir vatandaş tarafından getirilen yavru köpeğin de tedavisi sürüyor.

Veteriner hekim Hekim Kaçan, yaralı şahin yavrusu ile yaralı köpek yavrusu arasında güzel bir dostluk oluştuğunu söyledi.

BİRBİRLERİNDEN AYRILMIYORLAR

Şahin ve köpeğin birbirlerinden ayrılmadığını anlatan Kaçan, "Şahin nereye gitse köpek arkasından koşuyor, köpek nereye gitse şahin onun yanında. Bu da hayvanların birbirlerine olan merhamet duygusunu gösteriyor." dedi.

DOĞAYA SALINACAK

Yavru şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağını belirten Kaçan, şunları kaydetti: "Yuvasından düştüğünü tahmin ettiğimiz yavru şahin daha uçabilecek durumda değil. En az bir iki haftalık tedavi süresi var. Yeterince beslenemediği için zayıf kalmış. Herhangi bir açık yarasının olmaması bizi sevindirdi. Yavru olduğu için beslemek lazım, vitamin ve mineral desteği sağlamak gerekir. Biz bunları sağladık. Getirildiğinde yürüyemiyordu, ayakta duramıyordu. Şu an daha iyi kendi kendine deneme uçuşları yapıyor. İnşallah bir iki hafta sonra doğal yaşam alanına kavuşur." Kaçan, vatandaşların yaban ve sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını istedi.