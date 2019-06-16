Adana Seyhan'da Ali K. idaresindeki servis aracı ile aynı yönde seyreden Emir Genç (19) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

Çarpışma sonucu devrilen motosikletteki sürücü ile arkadaşı Görkem Menet (19) yaralandı.

YARDIM ETMEK İÇİN KOŞTU, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Kazanın ardından yaralılara yardım etmek için olay yerine geden bir kadın, yaralılardan birinin oğlu Emir Genç olduğunu fark edince uzun süre gözyaşı döktü.

Yerde yaralı yatan oğlunun elini tutup ağlayan kadını çevredekiler teskin etmeye çalıştı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan Genç'i Seyhan Devlet Hastahanesine, Menet'i ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minibüs sürücüsü Ali K. ise ifadesinin alınması için Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.



