Yarasa kedi Lucy sosyal medyanın yeni yıldızı

Zilla Bergamini, Lucy'i bir sahiplendirme platformunda görüp adeta aşık oldu. Ancak Lucy diğer Sfenks cinsi kedilerden biraz daha farklı görünüyordu. Zilla, Lucy'i veterinere götürdüğünde kedinin beyninde sıvı birikmesinden dolayı oluşan nadir bir nörolojik durum olan hidrosefali olduğunu öğrendiler. Veteriner, Lucy için ameliyat gerekmediğini söyledi. Lucy'nin teşhisinden bu yana bir yıldan fazla zaman geçti ve sevgi dolu sahibi sayesinde harika bir hayat yaşıyor. Lucy'yi evlat edinmeden önce Zilla, üç gün beklemek zorunda kaldı. Bu süre zarfında, tüm çabalarını hidrosefali hastalığını araştırmaya harcadı.

“Hidrosefali ve tüm olası sonuçlar hakkında elimden geldiğince her şeyi okumaya başladım. Ülkedeki en iyi veterinerleri aradım ve ameliyat ya da ilaç için para biriktirmeye başladım" diyor Zilla.

Bu zor dönemde Lucy ve sahibi özel bir bağ kurdu. Lucy'nin sindirim sorunları giderildikten sonra, bunları kalıcı olarak düzeltmek için bir şey yapıp yapamayacağını görmek için bir göz uzmanına götürüldü.

Veteriner hekim Lucy'nin kafatasının alışılmadık bir şekilde büyüdüğünü keşfetti, bu da göz kapaklarının kornealarını tahriş etmesine neden oluyordu.

Veteriner Lucy'nin gözlerini düzeltebildi ve şimdi Lucy göz damlasına ihtiyaç duymuyor.

Zilla, Lucy için bir Instagram sayfası açtı ve sevimli kedinin 25 binden fazla takipçisi var.







