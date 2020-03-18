Yarasalar hastalık kaynağı
Tüm dünyayı sarsan koronavirüsün yarasalardan insanlara bulaştığı tahmin ediliyor. Hastalıkların kaynağı neden yarasa? İşte bu sorunun cevabı...
18 Mart 2020, Çarşamba 06:50 Son Güncelleme:
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Tüm dünyayı sarsan koronavirüsün yarasalardan insanlara bulaştığı tahmin ediliyor. Daha önce 11 bin can alan Ebola ile 770 kişinin ölümüne yol açan SARS virüslerinin kaynağının da yarasa olduğu ortaya çıkmıştı. Peki başımıza bela olan bu hastalıkların kaynağı neden yarasa? Araştırmalar, bu sorunun yanıtının yarasaların bağışıklık sisteminde olduğunu söylüyor.
Bağışıklığı güçlü
Araştırmaya göre; yarasalar uçma yeteneğini kazandığı evrim sürecinde bağışıklık sistemini de geliştirdi. Uçan tek memeli türü olan yarasalar, vücuduna tutunan virüslerden etkilenmiyor. Fakat bunları başka canlılara iletebiliyor. Yarasaya hiçbir etkisi olmayan virüsler, diğer canlılarda öldürücü olabiliyor.
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