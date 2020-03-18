Yarasalar hastalık kaynağı

Tüm dünyayı sarsan koronavirüsün yarasalardan insanlara bulaştığı tahmin ediliyor. Daha önce 11 bin can alan Ebola ile 770 kişinin ölümüne yol açan SARS virüslerinin kaynağının da yarasa olduğu ortaya çıkmıştı. Peki başımıza bela olan bu hastalıkların kaynağı neden yarasa? Araştırmalar, bu sorunun yanıtının yarasaların bağışıklık sisteminde olduğunu söylüyor.

Bağışıklığı güçlü

Araştırmaya göre; yarasalar uçma yeteneğini kazandığı evrim sürecinde bağışıklık sistemini de geliştirdi. Uçan tek memeli türü olan yarasalar, vücuduna tutunan virüslerden etkilenmiyor. Fakat bunları başka canlılara iletebiliyor. Yarasaya hiçbir etkisi olmayan virüsler, diğer canlılarda öldürücü olabiliyor.

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