Yardım parasıyla milyarder hayatı! İnanılmaz olay…

Afrika’da yer Ekvator Ginesi’ni 1979’dan bu yana yöneten Teodoro O. N. Mbasogo’nun (79) yardımcılığını (77) oğlu Teodoro Nguema Obiang Mangue (53) yapıyor. Ancak halkın günde 1466 Afrika frangıyla (23 TL) yaşadığı ülkede Mangue lüks zevkleri için milyarlar harcıyor. İngiltere, devletin kasasını ve ülkeye yapılan yardımları lüks hayatı için kullanan Mangue’yi yaptırım listesine aldı. İngiltere, yolsuzlukla suçladığı Mangue’nin ülkedeki mal varlığına da el koydu.

BİR ELDİVENE 2.3 MİLYON TL

Karar, Mangue’nin popun kralı Michael Jackson’a ait eldivenleri 275 bin dolara (2.3 milyon TL) almasının ortaya çıkmasıyla verildi. Mangue’nin kaynağını açıklayamadığı diğer yatırımları arasında Paris’te 100 milyon dolarlık malikane, 38 milyon dolarlık özel jet ve yat, Ferrari, Bentley ve Aston Martin gibi markalardan oluşan spor otomobil filosu da var. Hesaplamalara göre Mangue, 1998’den bu yana 500 milyon dolar (4.2 milyar TL) harcadı. Mangue’nin maaşla bu servete sahip olması imkansız.

1.3 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 76.8’i artık yoksulluk sınırının altında yaşıyor.