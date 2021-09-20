Yargı dizisi hem sürükleyici konusu hem de başarılı oyuncuları ile sezona iddialı bir giriş yaptı. Kanal D ekranlarında pazar akşamları yayınlanan dizinin yapımcılığını, dikkat çeken projelere imza atan Ay Yapım üstleniyor. 19 Eylül Pazar akşamı yayınlanan ilk bölümle adından söz ettiren Yargı dizisinin 2. fragmanı ise yine nefes kesici bir bölümün izleyicileri beklediğini gösteriyor. Savcı Ilgaz, Avukat Ceylin’e kardeşi Çınar’ı savunmasını istiyor ancak verdiği dosyada cinayete kurban giden kişinin kimliğini öğrenince Ceylin hayatının en zor kararını vermek zorunda kalıyor…

YARGI DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ilgaz, kendisine bir cinayet vakası olarak getirilen; çöp konteynırında bulunan bir kadına ait cesedin, ailesine vurduğu sarsıcı darbeye hazırlıksız yakalanır.

Kardeşi Çınar, bu dosyanın baş zanlısı olarak görülmektedir. Ilgaz’ın kardeşini kurtarmak için iyi bir avukata ihtiyacı vardır, bu yüzden zorlu bir kararın eşiğine gelir. Ceylin’e ait asla onaylamadığı özelliklerin hepsi, kardeşinin üzerine kapanacak demir parmaklıkların anahtarı gibidir onun için.

Ilgaz, ne kadar tereddütleri olsa da Ceylin’i kardeşinin avukatı olmasını ister ve Ilgaz ve Ceylin’in yolları bu sayede kesişir.

Yargı'nın 2. bölümü ise 26 Eylül Pazar akşamı Kanal D ekranlarında olacak...

YARGI İLK BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YARGI'NIN OYUNCULARI KİMLER?

Ilgaz Kaya: Kaan Urgancıoğlu,

Ceylin Erguvan: Pınar Deniz,

Metin Kaya: Hüseyin Avni Danyal,

Yekta Tilmen: Uğur Polat,

Pars Seçkin: Mehmet Yılmaz Ak,

Gül Erguvan: Zeyno Eracar,

Zafer Erguvan: Ali Seçkiner Alıcı,

Eren Duman: Uğur Aslan,

Aylin Erguvan Yılmaz: Pınar Çağlar Gençtürk,

İnci Erguvan: Ece Yüksel,

Çınar Kaya: Arda Anarat,

Engin Tilmen: Onur Durmaz

YARGI DİZİSİNİN 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI