Yargı dizisi ne zaman ve saat kaçta başlıyor?

Kanal D ekranları yeni sezonda iddialı yapımlarla izleyici karşısına çıkmaya başlıyor. Kanal D'nin yeni dizisi Yargı'nın geçtiğimiz günlerde 1.bölüm fragmanı yayınlamış ve dizi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Peki, Yargı dizisi ne zaman ve saat kaçta işte Yargı dizisinin yayın tarihiyle alakalı merak edilenler...

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D, ekranlarında bugün izleyici Yargı isimli diziyle tanışacak. Kadrosunda birçok usta ismin yer aldığı Yargı dizisinin 1. Bölümü bu akşam ekrana gelecek.

YARGI DİZİSİ SAAT KAÇTA?

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in başrollerini paylaştığı Yargı isimli dizinin yapımını ise Ay Yapım üstleniyor. Peki yargı dizisi saat kaçta başlıyor? Bu sorunun yanıtını sosyal medyada dizinin oyuncuları sıklıkla aratıyor. Yargı dizisi bu akşam 20.00’de Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu dizide ‘Savcı Ilgaz’ rolüne hayat veriyor. Yargı dizisinin diğer başrol oyuncusu ise Pınar Deniz, ‘Avukat Ceylin’ karakteriyle ekrana gelecek.

Yargı dizisi bu akşam (19 Eylül Pazar) ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında saat 20.00’de başlıyor.



