Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yargı, sezona iddialı bir giriş yaparken, aynı zamanda sürükleyici konusu ve göz dolduran oyuncu kadrosuyla adından söz ettiriyor. Peki, Yargı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yargı dizisi nerede çekiliyor? İşte, dizi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

YARGI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kanal D ekranlarında sezona iddialı bir giriş yapan Yargı dizisi, bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesini anlatıyor.

Savcı Ilgaz, dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, mesleğinin en iyilerinden başarılı bir isimdir. Babası Metin’in kendisine öğrettiği değerleri tüm benliğiyle özümsemiş, doğrudan şaşmayan bir yapısı vardır.

Avukat Ceylin ise hukuk okurken babasının uğradığı haksızlık sonucu hapse girmesine isyan etmiş, kural tanımaz ve inandığı değer ve doğrular uğruna sınırları zorlayan, “ipten adam alır” denilen cevval bir avukattır.

Savcı Ilgaz ile Avukat Ceylin, bir gün bir cinayet dosyası nedeniyle karşı karşıya gelir ve Yargı dizisinin hikayesi de başlar…

YARGI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ilgaz Kaya: Kaan Urgancıoğlu,

Ceylin Erguvan: Pınar Deniz,

Metin Kaya: Hüseyin Avni Danyal,

Yekta Tilmen: Uğur Polat,

Pars Seçkin: Mehmet Yılmaz Ak,

Gül Erguvan: Zeyno Eracar,

Zafer Erguvan: Ali Seçkiner Alıcı,

Eren Duman: Uğur Aslan,

Aylin Erguvan Yılmaz: Pınar Çağlar Gençtürk,

İnci Erguvan: Ece Yüksel,

Çınar Kaya: Arda Anarat,

Engin Tilmen: Onur Durmaz.

YARGI DİZİSİ NERDE ÇEKİLİYOR?

Yargı dizisi İstanbul’da çekiliyor ancak çekimlerin hangi semtlerde gerçekleştiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.