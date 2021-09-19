Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve daha birçok başarılı oyuncuyu kadrosunda bir araya getiren Yargı dizisi daha ilk bölümüyle sezonun en çok konuşulan projeleri arasına girdi. Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı Yargı’nın oyuncu kadrosu ve karakterleri de bir hayli ilgi çekti…

YARGI’NIN OYUNCU KADROSU VE CANLANDIRDIĞI KARAKTERLER

KAAN URGANCIOĞLU (ILGAZ KAYA)

Ilgaz, dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, mesleğinin en iyilerinden başarılı bir savcıdır. Babası Metin’in kendisine öğrettiği değerleri tüm benliğiyle özümsemiş, doğrudan şaşmayan bir yapısı vardır. İşinde soğukkanlı, mesafeli, prensip sahibidir ama ailesine karşı tutumu sevgi dolu, koruyucu kollayıcıdır. Çınar’la bütün çabasına rağmen kuramadığı kardeşlik bağını kız kardeşi Defne’yle en saf ve duygulu haliyle yaşar. Kendi kuralcılığının aksine doğanın kuralsızlığına hayrandır, gerçek bir doğa tutkunudur.

PINAR DENİZ (CEYLİN ERGUVAN)

Ceylin, hukuk okurken babasının uğradığı haksızlık sonucu hapse girmesine isyan etmiş, kural tanımaz ve inandığı değer ve doğrular uğruna sınırları zorlayan, “ipten adam alır” denilen cevval bir avukat. Onun için gerçek adalete erişebilmek uğruna gidilen her yol mubahtır. Bunun için yapamayacağı bir şey yoktur. Babasının yokluğunda bütün ailesini ayakta tutmaya çabalamıştır, bir nevi hala ailenin direği gibidir. Babası Zafer’e çok düşkündür. Kız kardeşi İnci ise onun en değerlisidir, adeta gözünden sakınır.

HÜSEYİN AVNİ DANYAL (METİN KAYA)

Metin, Ilgaz’ın babasıdır. Emniyette cinayet büro amiridir. Dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, herkesin saygı duyduğu bir polistir. Bunu büyük oğlu Ilgaz’a da aşılamıştır. Ancak sürekli başı belaya giren oğlu Çınar’la hiçbir zaman sevgi dolu bir ilişkisi olamamıştır. Birkaç yıl önce kaybettiği karısının ölümünden onu sorumlu tutmaktadır.

UĞUR POLAT (YEKTA TİLMEN)

Yekta; büyük bir hukuk firması olan Tilmen Hukuk’un kurucusudur. Çalıştığı firmaların bütün kirli geçmişlerini temizlemekle ün salmıştır. Yeterli para ödendiği takdirde dünyadaki bütün sorunların çözülebileceğine inanmaktadır. Oğlu Engin’le neredeyse doğduğu günden beri süren, kendi memnuniyetsizliği üzerine kurulu çatışmalı bir ilişkisi vardır.

MEHMET YILMAZ AK (PARS SEÇKİN)

Pars, Ilgaz’la aynı yerde çalışan bir savcıdır. Ayrıca Ilgaz’ın yeni ayrıldığı nişanlısı Neva’nın abisidir. Ilgaz’la arasında okul yıllarından beri başlayan tek taraflı bir rekabet vardır. Şimdi de kız kardeşinden ayrılmış olduğu için ona daha da fazla öfkelidir. Hırslıdır, kaybetmeye tahammülü yoktur. Ona göre kendisi diğer herkesten üstündür, tavırlarında bu hep sezilir. İçten içe Ceylin’den hoşlanmaktadır.

ZEYNO ERACAR (GÜL ERGUVAN)

Gül, Ceylin’in annesi. Ev hanımıdır. Her ne kadar pasif bir karakter gibi görünse de aslında göründüğünden daha manipülatör biridir. İstediklerini yaptırmak için seçtiği yol ise sürekli hastaymış gibi davranmaktır. En büyük çocuğu olan Aylin’le ilişkisi diğer çocuklarına göre daha yakındır.

ALİ SEÇKİNER ALICI (ZAFER ERGUVAN)

Zafer; Ceylin’in babasıdır. Balıkçılık yaparak hayatını kazanmaya çalışır. 6 yıl haksız yere suçlanarak hapse girmiş, mesleği olan gemi kaptanlığından ayrılmak zorunda kalmıştır. Bir senedir özgürdür. İçinde mesleğini kaybetmenin verdiği gurur kırıklığı ve öfkeyi kimseye belli etmemeye çalışarak yaşar. Ceylin en gözde çocuğudur.

UĞUR ASLAN (EREN DUMAN)

Eren, Ilgaz’ın en yakın arkadaşıdır. Emniyette cinayet büroda komiserdir. İyi bir polistir. Gözü karadır. Mesleğinden ötürü networkü çok geniştir. Ağzı iyi laf yapar. Eğlenceli ve komik biri olduğu için de herkes tarafından çok sevilir. Ilgaz’ı kardeşi, Metin’i babası gibi görür. Eşi Esra ve kızları Eylül’e aşkla bağlıdır.

PINAR ÇAĞLAR GENÇTÜRK (AYLİN ERGUVAN YILMAZ)

Aylin, Ceylin’in ablasıdır. Çocukluğundan itibaren diğer kardeşlerine kıyasla Gül’ün daha çok gözdesi olmuştur. Dört yıl önce kaybettiği oğlunun ardından bir türlü toparlanamamıştır. Ceylin’le aralarında kendisinin yarattığı çekişmeden kaynaklı gergin bir tansiyon vardır.

ECE YÜKSEL (İNCİ ERGUVAN)

İnci; Ceylin’in kardeşidir. Üniversite ikinci sınıfta iç mimarlık bölümünde öğrencidir. Küçük yaştayken babasının hapse girdiği için onu doğru dürüst tanıma fırsatı bile bulamadan büyümüş, yarası bol, açlığı doyurulmaz bir kızdır. Ablası Ceylin’e çok düşkündür, annesi babasından çok onu rol model olarak alır. En çok ona güvenir.

ARDA ANARAT (ÇINAR KAYA)

Çınar, Ilgaz’ın kardeşidir. Evin sorunlu çocuğudur. Bir üniversitenin kantininde çalışmaktadır. Geçmişte adam yaralamak ve uyuşturucu satıcılığı suçlarından yargılanmıştır. Bu olaylar ve annesinin kalp krizinden ölümü sebebiyle babası Metin’le aralarında hep sorunlu bir ilişki vardır. Ağabeyi Ilgaz’ın kusursuzluğunu üzerinde hep bir baskı olarak görür. Evde iyi anlaştığı tek kişi kız kardeşi Defne’dir.

ONUR DURMAZ (ENGİN TİLMEN)

Engin, Ceylin’in en yakın arkadaşıdır. Avukattır. Güçlü ve zengin bir avukat olan babası Yekta’nın itirazlarına rağmen sınıf arkadaşı olan Ceylin’inle birlikte çalışır. Zor zamanlarında hep birbirlerinin yanında oldukları için Ceylin’e güçlü bağlarla bağlıdır. Babası Yekta’yla ise bitmek bilmeyen bir zıtlaşmanın içindedir.