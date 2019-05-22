Hukuk eğitiminden ceza adaletine, özellikle toplumu rahatsız eden bir çok konuda düzenlemeleri içerecek olan yargı reformu ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Peki, Yargı reformu düzenlemesinde neler bekleniyor? Yargı reformu ne zaman açıklanacak? İşte yargı reformu ile ilgili yapılan çalışmalar…

YARGI REFORMU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Mayıs'ta Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacağını söyledi. "Yargı Reformu Strateji Belgesi, bizim yol haritamız olacaktır." diyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "82 milyon vatandaşımızın yargıya güveninin artacağı bir yol haritası ve inşallah reformlar için de bizim yol haritamız, atlasımız olacaktır." şeklinde konuştu.

YARGI REFORMUNDAN NELER BEKLENİYOR?

-Hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile hakim, savcı adayları ile hukuk fakültelerinin eğitim sürecinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

-Hukuk okuyanlara mesleğe başlamadan önce meslek sınavı getirilmesi planlanıyor.

-Meslek öncesi staj süresinin uzatılması, etkinliğinin artırılması, meslekte bulunan yargı mensuplarının ihtisaslaşmasını sağlayacak eğitimler, coğrafi teminatlarını sağlayarak hakimlerin bu anlamda bağımsız ve tarafsızlığını güçlendirici, sağlamlaştırıcı adımlar bekleniyor.

-Uygulamada eksiklikler, uzayan soruşturmalar, halen davası açılmayan soruşturmalar gibi uygulamadan kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

-Çalışmayla adaleti muhakemesiyle, aklıyla, vicdanıyla yapan yargıçlar adaleti tesis etmesine yardımcı olacak adımlar atılacak.

-Yargı, önüne gelen sorunları nesnel ve adil bir şekilde çözüme kavuşturan 'hakemlik' vasfını korunması sağlanacak.

-Güven veren adalet sistemi sağlanarak, merkezine insanı alan politikalar ve hakkın gecikmeden, zamanında teslimini sağlayacak adımlar atılacak.