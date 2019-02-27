Yargıtay Başkanı Cirit'ten 'af' açıklaması

Yargıtay Başkanı Cirit açıklamasında, "Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur." denildi.

27 Şubat 2019, Çarşamba 11:25 Son Güncelleme:
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Yargıtay Başkanı Cirit'ten 'af' açıklaması

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in açıklamaları şöyle:

"Kurumsal bir görüş olmamakla birlike ben affa karşıyım. Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur."

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