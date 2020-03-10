Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli programcı ve 3 çözümleyici alınacak. Yargıtay Başkanlığına başvurular 9 Mart’ta başladı. Başvuru yapacak adayların 2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünde en az 60 almış olmaları gerekiyor.

Adayların ilanda belirtilen belgeleri 13 Mart’a kadar Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü‘ne şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacak.























