Türkiye Yargıtay Başkanlığı KPSS 60 puanla sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları!

Yargıtay Başkanlığı KPSS 60 puanla sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları!

Türkiye

Yargıtay Başkanlığı KPSS 60 puanla sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları!

Yargıtay Başkanlığı 6 sözleşmeli çözümleyici ve programcı alıyor. Başvurular 13 Mart’a kadar yapılabilecek. Peki, Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte sözleşmeli personel başvuru şartları ve ilanın detayları…

10 Mart 2020, Salı 15:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli programcı ve 3 çözümleyici alınacak. Yargıtay Başkanlığına başvurular 9 Mart’ta başladı. Başvuru yapacak adayların 2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünde en az 60 almış olmaları gerekiyor.

Adayların ilanda belirtilen belgeleri 13 Mart’a kadar Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü‘ne şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacak. 

Yargıtay Başkanlığı personel alımı ilanının detayları için tıklayın







Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Kadınlara destek işte böyle olur
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Avrupa mülteciler konusunda bölündü
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Son yaşananlardan çıkarmamız gereken dersler var
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koca: Koronavirüsün Türkiye'de görülme ihtimali çok yüksek