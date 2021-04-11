Türkiye Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya trafik kazası geçirdi

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya trafik kazası geçirdi

Türkiye

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya trafik kazası geçirdi

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya ve 3 yakını yaralandı.

11 Nisan 2021, Pazar 17:48 Son Güncelleme:
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Kaza, öğle saatlerinde Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya (54) yönetimindeki 06 BZA 171 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kaya ile birlikte otomobilde bulunan kayınbabası İdris (75) ve kayınvalidesi Sabiha Erdem (75) ile oğlu Enes Kaya yaralandı. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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