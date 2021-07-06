Türkiye Yargıtay'dan emsal nafaka kararı

Yargıtay'dan emsal nafaka kararı

Türkiye

Yargıtay'dan emsal nafaka kararı

Yargıtay'dan nafaka konusunda emsal bir karar ortaya çıktı. Yargıtay, öğretmen olan eşe, 'boşanmadan kaynaklı yoksulluğa düşmeyeceği' gerekçesiyle bağlanan nafaka kararını bozdu. Yargıtay'ın bu kararı emsal nitelikte.

06 Temmuz 2021, Salı 08:02 Son Güncelleme:
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Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açan bir çiftin boşanmaları yönünde karar çıktı. Mahkeme, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle kadının maddi manevi tazminat talebini de hüküm altına aldı.

Sabah'tan Tuna Çam'ı haberine göre erkek ise davanın reddi yönünde kararı temyize taşıdı. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, öğretmen olan kadına verilen yoksulluk nafakası kararını yasaya aykırı buldu.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Toplanan delillerden, davacı kadının öğretmen olduğu, sürekli ve yeterli gelirinin bulunduğu, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi koşulları oluşmamıştır. Yoksulluk nafakası isteminin reddi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre 2010 doğumlu ortak çocuk R.K. yararına takdir edilen iştirak nafakası çoktur. Mahkemece Türk Medeni Kanunu'nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."


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