Yargıtay’dan Ömer Barış kararı: 15 fazla 9 yıl verin

O sırada ateş alan silahla başından vurulan Topkara olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis memuru Saygılı savcılık ifadesinde “Yere yatmalarını sağlamak için hamlede bulundum. O esnada silah ateş aldı. Parmağım tetikte değildi. 8 aydır görev yapmaktayım. Mesleki tecrübemin fazla olmaması ve olay esnasında yaşamış olduğum paniğin etkisiyle durum bu aşamaya gelmiştir. Pişmanım” dedi. Tutuklanan Saygılı hakkında ‘çocuğa karşı olası kastla öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi.

MAHKEME VE BAM: OLASI KAST

Bakırköy 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Saygılı, 2017’de 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Baba Seyfettin Topkara avukatı Fatih Köse aracılığıyla karara itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), cezayı az buldu. BAM, haksız tahrik indiriminin asgari hadden yapılması gerektiğini belirterek cezayı 15 yıl hapis cezasına yükseltti. Bu kez sanık avukatı kararı temyiz etti.

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, BAM’ın verdiği kararı bozdu. Suç niteliğinde yanılgıya düşüldüğünü gerekçe gösteren Yargıtay, sanığın “bilinçli taksirle ölümüne neden olma” suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Bozma ilamında ise sanığın uyarıya uymayan maktulü etkisiz hale getirmek amacıyla sağ elinde silahı tutarken dirseği ile maktulün omzuna vurduğu, bu sırada silah ateş alınca maktulün öldüğü belirtildi.

Baba Seyfettin Topkara ise şöyle konuştu: “Bozma ilamında dirseğiyle vururken demiş. Burada dirsek yok. Direkt silahın kabzasıyla vuruyor. Hâkimler bunu görmüyor mu görüntülerde? Oğlumu öldüren kişi 1-2 yıl sonra çıkacak ve hayatını sürdürecek. Karar oğlumun kemiklerini sızlatmıştır.”

Hürriyet - Burcu Purtul Uçar



