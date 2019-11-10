Yarın 81 ilde fidan dikimleri gerçekleştirilecek

Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoru hedeflenen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde 2 bin 23 nokta belirledi.

11 Kasım Pazartesi günü 81 ilde belirlenen bu noktalarda düzenlenecek törenlerle saat 11.11’de fidan dikimleri gerçekleştirilecek.

Batı Karadeniz'den 843 bin fidan

Batı Akdeniz’de kampanyaya 813 bini aşkın fidan sahiplenerek büyük destek verdi. Isparta, hedeflenen fidan ve sahiplenme oranına göre Türkiye ikincisi olurken, fidan sayısı 235 bine yükseldi. Antalya 236 bin, Burdur 212, Afyonkarahisar ise 160 bin fidan sahiplendi.

Antalya'da dikim alanları

Kampanya kapsamında Antalya’da tüm ilçelerde 11 Kasım günü ağaç dikimi töreni yapılacak. Manavgat Taşağıl ormanı, Aksu-Kurşunlu, Kaş-Çeşme orman arazileri, Finike-Kumluca karayolu orta refüj ve sahil kesimi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi gibi alanlarda dikim yapılacak. BATEM’in Aksu’daki arazisinde de 2 bin 23 fidan dikimi yapılacak.

Bakan Çavuşoğlu Alanya'da

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ndeki dikim törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Vali Münir Karaloğlu katılacak. Kampanyaya 5 fidanla destek veren Bakan Çavuşoğlu adına ise Finike-Kumluca karayolu refüj ve sahil kesimine dikim yapılacak.

Isparta Türkiye ikincisi

Kampanyaya katılım oranları açısından Isparta yüzde 162 ile Türkiye’de ikinci sırada yer alıyor. Isparta’da bakanlığın hedef koyduğu 145 bin fidan sayısı, 235 bine yükseldi. Burdur’da ise 213 bin hedef konulurken, yüzde 96 katılım oranına ulaşıldı ve sahiplenilen fidan sayısı 212 bini aştı. Afyonkarahisar’da 142 bin hedef, yüzde 109 katılım oranıyla 160 bini aştı.

Hangi tür ağaçlar dikilecek?

Toprak yapısına göre, dikilecek ağaç türleri ise şöyle, Ceviz, badem, zeytin, defne, ıhlamur, kestane, mavi yemiş, mahlep, alıç, iğde, zerdali, meşe, fıstık çamı, çam türleri, sedir, servi ve narenciye ağaç türleri.

DHA