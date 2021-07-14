Yarın bankalar açık mı? 15 Temmuz bankaların çalışma saatleri

Bankalarda çeşitli işleri olan vatandaşlar, “Yarın bankalar açık mı?” sorusunun cevabını arıyor. Para yatırma, para çekme ve birçok farklı işlemin yapıldığı bankaların 15 Temmuz çalışma saatleri de merak ediliyor. İşte, bankaların çalışma saatleriyle ilgili ayrıntılar ve merak edilen soruların yanıtları…

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz tarihi 2016 yılında resmi tatil ilan edildi, 2017 yılından bu yana da, bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları çalışmıyor.

Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar da Borsa İstanbul ile bağlantılı çalıştığı ve Borsa İstanbul, 15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil oluşu nedeniyle kapalı olacağı için 15 Temmuz’da hizmet veremeyecek.

15 Temmuz günü yapılan EFT işlemleri de 16 Temmuz Cuma günü hesaplara geçmiş olacak.16 Temmuz tarihi itibariyle tüm bankacılık işlemleri kaldığı yerden devam edecek.

EFT NE DEMEK?

TCMB'den alınan bilgilere göre EFT'nin kısa tanımı şu;

"TCMB’nin sahibi ve işleticisi olduğu Elektronik Fon Transfer (EFT) sistemi, Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistemdir. 1992 yılında kurulan EFT sisteminin 2000 yılında teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım ve donanımında önemli değişiklikler yapılmıştır."