Yarın hava nasıl olacak? Hafta içi hava durumu...

İstanbul'da cumartesi günü yağan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bugün ise bulutlu bir hava hakimdi. Yarın iş nedeniyle yola dökülecek olan vatandaşlar şimdi hava durumunu merak ediyor. İşte Meteoroloji'nin 19 Ağustos hava durumu tahmini...

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Yarın Marmara'da sadece İstanbul'da yağış gözüküyor. Meteoroloji İstanbul'daki yağışın 06.00 - 12.00 saatleri arasında etkili olacağını belirtiyor. Öte yandan Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'de de yağmur görülüyor. Ege'de parçalı bulutlu bir hava hakim... Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da ise hava açık olacak.