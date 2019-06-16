Yarın hava nasıl olacak? İşte 17 Haziran Pazartesi hava durumu...

Meteoroloji yaptığı son açıklamada uyarılarda bulunarak kuvvetli sağanağın yeni haftada etkisini artıracağını belirtti. Meteoroloji'nin geçtiği uyarı sonrası yarınki hava durumu da merak edilmeye başlandı. işte 17 Haziran hava durumu....

17 HAZİRAN HAVA DURUMU

Yeni haftada hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın Trakya bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, İstanbul ve Çanakkale parçalı bulutlu olacak. Geri kalan bölgelerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.







