Yarın hava nasıl olacak? İşte 17 Haziran Pazartesi hava durumu...
Yarın yeni bir haftaya giriyoruz. Geçen hafta zaman zaman sağanak yağışlar zor anlar yaşatmıştı. Bu hafta havaların nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte pazartesi hava durumu...
Meteoroloji yaptığı son açıklamada uyarılarda bulunarak kuvvetli sağanağın yeni haftada etkisini artıracağını belirtti. Meteoroloji'nin geçtiği uyarı sonrası yarınki hava durumu da merak edilmeye başlandı. işte 17 Haziran hava durumu....
17 HAZİRAN HAVA DURUMU
Yeni haftada hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın Trakya bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, İstanbul ve Çanakkale parçalı bulutlu olacak. Geri kalan bölgelerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.