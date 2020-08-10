İçişleri Bakanı Soylu, salı günü Türkiye genelinde corona virüs tedbirleri kapsamında yüksek yoğunluklu bir denetim gerçekleştirileceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre il ve ilçelerdeki Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak.

Konaklama tesisleri, AVM'ler, pazar yerleri, lokanta, kahve, kıraathane, kuaför ve güzellik merkezleri denetim kapsamında tek tek kontrol edilecek. Benzer denetim ilk kez geçen hafta gerçekleştirilmişti.



