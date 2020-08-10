Yarın yapılacak corona denetimlerine vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Bakan Soylu'nın salı günü ülke genelinde corona virüs denetimlerinin yapılacağını duyurmasının ardından 81 ile genelge gönderildi. Vali, kaymakam ve muhtarların da denetimlere katılacağı bilgisi verilirken konaklama tesisleri, AVM gibi yerler kontrol edilecek.
10 Ağustos 2020, Pazartesi 13:37 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Soylu, salı günü Türkiye genelinde corona virüs tedbirleri kapsamında yüksek yoğunluklu bir denetim gerçekleştirileceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge gönderildi.
Genelgeye göre il ve ilçelerdeki Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak.
Konaklama tesisleri, AVM'ler, pazar yerleri, lokanta, kahve, kıraathane, kuaför ve güzellik merkezleri denetim kapsamında tek tek kontrol edilecek. Benzer denetim ilk kez geçen hafta gerçekleştirilmişti.
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