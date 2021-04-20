'Yarını Kodlayanlar' projesinde köylere teknoloji sınıfları kurulacak

Dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesinde eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere yeni bir adım atıldı. Beşinci yılına giren projede, kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları kurulacak. Projeksiyon cihazı, 3D kalem, bilgisayar, 3D yazıcı, eğitim ve STEM kitleri, Zoom iletişim ve etkinlik araçlarının yer alacağı sınıflarda öğrencilere kodlama başta olmak üzere çeşitli teknoloji eğitimleri verilecek. Köy okullarında kurulacak teknoloji sınıfları aynı zamanda EBA Destek Noktaları olarak kullanılabilecek. Ayrıca, ailelere yönelik özel buluşmalar ve eğitimler düzenlenerek, ebeveynlere 21. yüzyıl yetkinlikleri, dijital dünyada yararlanabilecekleri kaynaklar ve dikkat etmeleri gereken önemli konular aktarılacak.

“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında kırsalda kurulacak teknoloji sınıfları, MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır’ın katımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı.

ORTAK ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ GELİŞECEK

“Yarını Kodlayanlar” çatısı altında köy okullarında kurulacak teknoloji sınıflarıyla, kırsal bölgelerde eğitime ve teknolojiye erişimin kapsayıcı biçimde artırılması, internetin ve teknolojinin verimli kullanılması, çocukların hayal güçlerinin farklı bakış açılarıyla geliştirilmesi, diğer teknoloji sınıflarıyla köprü iletişim kurularak hem sosyalleşme alanlarının hem de ortak çalışma kültürlerinin oluşturulması hedefleniyor.

"TEKNOLOJİ KARDEŞLİĞİ" SAĞLANACAK

Köy okullarında kurulacak teknoloji sınıfları, “Yarını Kodlayanlar” okulları ve kulüpleri oluşturulmasının yanı sıra okullar arası uzman buluşmaları gibi “teknoloji kardeşliğine” yönelik çalışmalar yapılması açısından da fırsat sunacak. Bu sınıflar sayesinde, çocuklarla ve öğretmenlerle derinlemesine eğitim yapmak, çocuklardaki etki ve değişimleri takip etmek, yeni fırsatlar sağlamak ve başarı hikâyeleri oluşturmak mümkün olacak. Aynı zamanda bir paylaşma kültürü yaratılmasına vesile olacak olan teknoloji sınıfları, 3D yazıcı ve 3D kalem ile kırsalın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye, ortak çalışma kültürünü diğer köylerle birlikte dijital süreçlerle oluşturmaya, sınıfın ve materyallerin başka öğrenciler ve ebeveynler tarafından kullanılmasını sağlamaya da imkân verecek.

30 İLDE KURULACAK

“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında teknoloji sınıflarının kurulacağı köy okullarının bulunduğu iller şöyle: Adana, Burdur, Hatay, Ardahan, Hakkari, Kars, Şırnak, Tunceli, Van, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa, Ankara, Çankırı, Karaman, Sivas, Bolu, Amasya, Ordu, Trabzon, Bilecik, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli. Teknoloji sınıflarının kurulumuna Haziran ayında başlanacak.