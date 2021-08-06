Yarışçı kedicikler

MALZEMELER

Karton bardak, ip, eva veya fon kartonu, iki sandalye, kalem, makas ve yapıştırıcı.

NASIL OYNANIR?

Bu oyun en az 2 kişiyle oynayabilirsiniz. Eva ya da fon kartonlarını, karton bardaklara kedi şeklini verecek halde kesin ve süsleyin. Eşit uzunlukta (yaklaşık 1.5-2 metrelik) iki parça ip kesin. Karton bardakların tabanından kalemle birer delik açın ve ipleri geçirin. İpleri iki sandalye arasına bağlayın ve karton bardakları başlangıç noktasına götürün! Bardaklar içine üflenildiğinde ip üzerinde hareket edeceklerdir. Karşı sandalyeye ilk ulaşan kedicik kazanır. Yarış başlasın! NOT: Oyundaki rekabeti artırmak için daha fazla aile üyesini de oyuna davet edebilirsiniz.