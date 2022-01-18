Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci bu hafta yarıyıl tatiline girecek. Son ders zilinin çalmasının ardından alınacak karnelerle ilk yarıyılı tamamlayacak öğrenciler şimdiden tatil planı yapmaya başladı. Omicron vakalarındaki artışla birlikte, yarıyıl tatilinin başlama tarihi ve süresi de geçtiğimiz günlerde tartışma konusu olmuştu….

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?

2012- 2022 eğitim öğretim dönemine ait yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlıyor. İki hafta boyunca tatil 4 Şubat Cuma günü sona erecek.

2022 YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Koronavirüs Omicron varyantı vakalarının artışı nedeniyle geçtiğimiz günlerde yarıyıl tatilinin öne alınması ve süresinin uzatılmasına ilişkin çeşitli tartışmalar gündeme gelmişti.

Ancak Milli Eğitim akanı Mahmut Özer böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve MEB takviminin planlandığı gibi devam edeceğini kaydetmişti.

Bununla birlikte, 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasına yapılacak yarıyıl tatili hafta sonu tatillerinin eklenmesiyle 14 gün sürecek. 21 Ocak Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü yeniden ders başı yapacaklar.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen ara tatiller Kasım ve Nisan aylarında yapılıyor. 2022 MEB takvimine göre ise 2022 yılının ikinci ara tatili 11-15 Nisan tarihlerinde yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Ara tatil sonrası 17 Nisan Pazartesi günü yeniden açılan okullar 17 Haziran Cuma günü kapanacak.

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitimine devam eden yaklaşık 18 milyon öğrencinin 17 Haziran Cuma günü karne almasıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona ermiş olacak.



