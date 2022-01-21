Eğitim & Kariyer Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika olarak duyurdu...

Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika olarak duyurdu...

Eğitim & Kariyer

Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika olarak duyurdu...

Yarıyıl tatilinin süresi merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, karne töreninde yaptığı açıklamada, "Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. 7 Şubat’ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

21 Ocak 2022, Cuma 10:42 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilkokul öğrencilerine 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 1. yarıyıl karnelerini dağıttı. Bakan Özer, "Sömestir tatili uzatılacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraber öğrencilere 1. dönem karnelerini dağıtarak, 7 Şubat’ta sona erecek 2 haftalık tatilin ardından buluşacaklarını söyledi.

Öğrencilere karnelerini verirken hayallerindeki meslekleri soran Bakan Özer, öğrencilere yarıyıl tatilinde aileleri ile vakit geçirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.



BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Bakan Özer, yaptığı açıklamada "Öğretmenlerimiz çok büyük fedakarlıklar gösterdiler. Maskelerle ders anlatmak kolay değil. Öğretmenlerimizi fedakarlıklarından dolayı ve aşılanma oranlarıyla topluma örnek oldukları için şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlerimizden bir istirhamımız olmuştu, öğrencilere ödev verilmemesi yönünde. Öğrencilerimize bir ödev veriyorum, 18 milyon öğrencimizin bu yarıyıl tatilinde en az bir kitap okumaları. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

YARIYIL TATİLİ UZATILACAK MI?

Bakan Özer, "Biz verilere bakarak konuşuyoruz. Şu an için tatili uzatmamız gereken bir durum yok. 7 Şubat'ta kaldığımız yerden, aynı kararlılıkla okullarımızı açacağız." dedi.


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